Мэр Орлов проинспектировал екатеринбургский железнодорожный узел

По словам Орлова, в 2024 году из городского бюджета на улучшение ж/д инфраструктуры уже выделили более 150 млн рублей. На эти средства приводили в порядок пешеходные подходы, строили тротуары, ликвидировали несанкционированные свалки. Были отремонтированы улицы, чтобы улучшить подход к остановкам. Разные работы были выполнены возле станций «Компрессорный завод», «Шарташ», «ВИЗ», «Аппаратная». Готовы проекты модернизации уличного освещения возле остановок «Ботаническая» и «Вторчермет».