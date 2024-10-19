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Мэр Орлов проинспектировал екатеринбургский железнодорожный узел

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов совершил объезд с начальником Свердловской железной дороги Павлом Бурцевым. Об этом рассказал глава города в своем telegram-канале.

Мэр, главы районов и руководители структурных подразделений администрации прокатились на электричке по екатеринбургскому железнодорожному узлу. В пути обсудили дальнейшие шаги по реализации проекта наземного метро.

По словам Орлова, в 2024 году из городского бюджета на улучшение ж/д инфраструктуры уже выделили более 150 млн рублей. На эти средства приводили в порядок пешеходные подходы, строили тротуары, ликвидировали несанкционированные свалки. Были отремонтированы улицы, чтобы улучшить подход к остановкам. Разные работы были выполнены возле станций «Компрессорный завод», «Шарташ», «ВИЗ», «Аппаратная». Готовы проекты модернизации уличного освещения возле остановок «Ботаническая» и «Вторчермет».

Во время поездки Орлов с коллегами побывали в транспортно-логистическом центре «Уральский», который специализируется на обработке всех видов контейнерных грузов, прибывающих в Екатеринбург. Это ключевой объект «Сухого порта» — мегапроекта, инициированного губернатором Евгением Куйвашевым.