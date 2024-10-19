Власти Башкирии проведут инвентаризацию бомбоубежищ на территории республики

Накануне и.о. премьер-министра Башкирии Андрей Назаров подписал постановление регионального правительства о проведении инвентаризации бомбоубежищ. До 28 декабря во всех городах и районах республики должны провести проверки на объектах гражданской обороны.
Согласно постановлению правительства Башкирии, была образована специальная комиссия, которая будет совместно с федеральными органами власти и организациями, у которых на территории есть защитные сооружения, проверять их состояние. Такая работа будет проводиться в 53 районах и восьми городах республики. Комиссию возглавил и.о. вице-премьера республиканского правительства Ирек Сагитов.
Инициатором инвентаризации бомбоубежищ стал госкомитет Башкирии по ЧС, экстренное ведомство подготовило проект постановления еще в июле этого года.
— Инвентаризации подлежат все защитные сооружения гражданской обороны: убежища, противорадиационные укрытия и укрытия, расположенные на территории республики, — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации Башкирии.