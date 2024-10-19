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Марков рассказал, как создаются и чем опасны фейки

По словам министра, универсального метода страховки от фейков нет, но всегда информацию можно проверить.

Источник: Sputnik.by

ГОМЕЛЬ, 19 окт — Sputnik, Татьяна Федоренко. Министр информации Беларуси Марат Марков в рамках «Марафона единства», который проходит в Гомеле, в неформальной обстановке рассказал, как создаются фейки, передает корреспондент Sputnik.

Во время общения с главой ведомства примеры распространения недостоверной видеоинформации транслировались на экране.

«Программа по созданию таких фейков стоит 700 долларов, и такой ролик можно сделать за несколько минут», — пояснил Марков.

Был приведен опыт российских пранкеров, которые с использованием таких компьютерных технологий выводят на откровенный разговор зарубежных политиков: звонок экс-госсекретарю США Майку Помпео от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Министр обратился к присутствующим с просьбой включать критическое мышление и даже звонить в министерство, чтобы уточнить информацию, распространенную в социальных сетях. Он призвал обращаться в Мининформ, поскольку сам часто отвечает на вопросы горячей линии.

По его словам, нет универсального метода страховки от фейков, как и от телефонных мошенников, но есть способы проверить информацию.

«Давайте прямо скажем, если мы не будем разбираться в том, чем нас пытаются напичкать иногда, как правило, это делается в угоду чему-то или кому-то, вполне возможно, мы просто потеряем страну», — резюмировал Марков.