Марков рассказал, как создаются и чем опасны фейки

ГОМЕЛЬ, 19 окт — Sputnik, Татьяна Федоренко. Министр информации Беларуси Марат Марков в рамках «Марафона единства», который проходит в Гомеле, в неформальной обстановке рассказал, как создаются фейки, передает корреспондент Sputnik.
Во время общения с главой ведомства примеры распространения недостоверной видеоинформации транслировались на экране.
«Программа по созданию таких фейков стоит 700 долларов, и такой ролик можно сделать за несколько минут», — пояснил Марков.
Был приведен опыт российских пранкеров, которые с использованием таких компьютерных технологий выводят на откровенный разговор зарубежных политиков: звонок экс-госсекретарю США Майку Помпео от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Министр обратился к присутствующим с просьбой включать критическое мышление и даже звонить в министерство, чтобы уточнить информацию, распространенную в социальных сетях. Он призвал обращаться в Мининформ, поскольку сам часто отвечает на вопросы горячей линии.
По его словам, нет универсального метода страховки от фейков, как и от телефонных мошенников, но есть способы проверить информацию.
«Давайте прямо скажем, если мы не будем разбираться в том, чем нас пытаются напичкать иногда, как правило, это делается в угоду чему-то или кому-то, вполне возможно, мы просто потеряем страну», — резюмировал Марков.