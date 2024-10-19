Франция исключает перевод своих ядерных сил под контроль НАТО

В марте 1966 года президент Франции Шарль де Голль принял решение о выходе республики из военной структуры НАТО. Франция выразила тогда намерение вернуться к полномасштабному восстановлению своего суверенитета. Угрозу для него де Голль видел прежде всего в присутствии во Франции военных сил союзников и использовании ими воздушного пространства страны.