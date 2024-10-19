Франция исключает перевод своих ядерных сил под контроль НАТО

«Франция — это самостоятельная ядерная держава, — подчеркнул Лекорню. — После возвращения в военную структуру НАТО Франция не вошла в Группу ядерного планирования, ее вооруженные силы по-прежнему находятся под национальным контролем».
Министр считает, что ЕС необходимо быть более автономным в стратегических вопросах. «Не следует передоверять обеспечение собственной безопасности Вашингтону, — заметил Лекорню. — Разве решения о нашей безопасности должны приниматься Конгрессом и президентом США? Я так не думаю».
Глава оборонного ведомства заявил, что европейская автономия подразумевает также способность контролировать запасы и производство оружия. Он сообщил, что к 2026 году планируется развернуть европейскую систему ПВО, способную бороться с гиперзвуковыми ракетами.
В марте 1966 года президент Франции Шарль де Голль принял решение о выходе республики из военной структуры НАТО. Франция выразила тогда намерение вернуться к полномасштабному восстановлению своего суверенитета. Угрозу для него де Голль видел прежде всего в присутствии во Франции военных сил союзников и использовании ими воздушного пространства страны.
Франция вернулась в военную структуру НАТО в апреле 2009 года без размещения баз альянса на своей территории.