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СМИ: Иран пытался устранить Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 октября. /ТАСС/. Запуск беспилотника в сторону дома премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху в Кейсарии является попыткой со стороны Ирана убить главу израильского кабмина. С таким утверждением выступил телеканал N12 со ссылкой на высокопоставленного израильского правительственного чиновника.

Источник: Reuters

«Иран пытался устранить премьер-министра Израиля», — цитирует телеканал заявление своего собеседника.

Беспилотный летательный аппарат 19 октября был запущен в сторону дома Нетаньяху в Кейсарии, сообщил ТАСС советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман. Он отметил, что инцидент обошелся без пострадавших, а «сам премьер и его супруга не находились в доме» в момент атаки.

Ранее в тот же день пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что три беспилотных летательных аппарата были запущены из Ливана по израильской территории, два из них были перехвачены, еще один врезался в здание в районе Кейсарии.