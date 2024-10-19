СМИ: Иран пытался устранить Нетаньяху

«Иран пытался устранить премьер-министра Израиля», — цитирует телеканал заявление своего собеседника.
Беспилотный летательный аппарат 19 октября был запущен в сторону дома Нетаньяху в Кейсарии, сообщил ТАСС советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман. Он отметил, что инцидент обошелся без пострадавших, а «сам премьер и его супруга не находились в доме» в момент атаки.
Ранее в тот же день пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что три беспилотных летательных аппарата были запущены из Ливана по израильской территории, два из них были перехвачены, еще один врезался в здание в районе Кейсарии.