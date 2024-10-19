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Узбекистан и Башкортостан планируют сотрудничество в сфере легкой промышленности

Для экспортоориентированных предприятий Республики Башкортостан провели презентацию, в которой представили текущее состояние рынка легкой промышленности в Узбекистане.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Узбекистан и Башкортостан рассматривают перспективы сотрудничества в сфере легкой промышленности, сообщает пресс-служба Торгпредства РФ в РУз.

По информации торгового представительства, в рамках специализированной отраслевой акселерационной программы «Экспортный форсаж: легкая промышленность» прошел модуль обучения на тему «Экспортный маркетинг», организованный Центром поддержки экспорта Республики Башкортостан.

Заместитель торгпреда России в Узбекистане Игорь Камынин провел презентацию для экспортоориентированных предприятий Республики Башкортостан, в которой осветил текущее состояние рынка легкой промышленности в Узбекистане.

В рамках модуля башкирскихэкспортеров проинформировали об особенностях выхода на узбекский рынок, преимуществах работы через онлайн-площадки и возможностях локализации производств на территории Узбекистана.

Игорь Камынин также ответил на вопросы участников об организации логистики, регистрации компаний в Узбекистане, а также призвал предпринимателей активно участвовать в выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в республике.