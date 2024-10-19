Аксенов: в Крыму восстанавливают разрушенное «штормом века»

Руководитель рассказал, что полным ходом идут работы на двадцати трех объектах, ремонт которых казна выделила солидные деньги — 4,4 млрд рублей. Там будет сделано очень много, в том числе подсыпят пляжи галькой и песком, обустроены подходы и спуски, включая для маломобильных граждан.