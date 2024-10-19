Аксенов: в Крыму восстанавливают разрушенное «штормом века»

На Крымский полуостров почти год тому назад, в конце ноября 2023, обрушился мощнейший шторм. Огромной силы волны «перемололи» бетонные набережные, буны, волноломы и габионы. Стихия не пощадила даже музей-аквариум в Севастополе.
Часть порушенного уже восстановили, а тем, что не успели привести в порядок, занимаются сейчас.
«Продолжается ремонт берегоукрепительных сооружений, разрушенных вследствие стихии в ноябре 2023 года», — сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Руководитель рассказал, что полным ходом идут работы на двадцати трех объектах, ремонт которых казна выделила солидные деньги — 4,4 млрд рублей. Там будет сделано очень много, в том числе подсыпят пляжи галькой и песком, обустроены подходы и спуски, включая для маломобильных граждан.
Но это еще не все: в ближайшем будущем капитальный ремонт запланирован еще на двадцати пяти объектах, а на шестнадцати пройдет реконструкция.
«На следующий год в том числе из республиканского бюджета на эти цели запланировано 3,2 млрд рублей», — отметил глава РК.
Он отдал распоряжение, чтобы вся информация о работах по ликвидации последствий «шторма века» была общедоступной, и ее можно было детально изучить на сайте регионального министерства жилищной политики и государственного строительного надзора.