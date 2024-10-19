Шоилица: европейцам неинтересна молдавская продукция

По его словам, до 2022 года молдавскому бизнесу нужно было всего несколько документов для того, чтобы продавать свой товар в Россию. Европейцы же никогда не были заинтересованы в нашей продукции и создавали различные бюрократические препятствия молдавским фермерам, отметил эксперт.