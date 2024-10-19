Молдавским бизнесменам выгоднее торговать с Россией и странами СНГ, чем с ЕС. Однако, это не значит, что мы должны разрывать экономические отношения с европейцами. Молдове необходимо налаживать взаимовыгодное сотрудничество со странами Запада и Востока. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова гражданский активист Тудор Шоилица.
«России, Казахстану, Узбекистану и другим восточным партнёрам нужна молдавская продукция, потому что она дешёвая. В ЕС же работать сложнее из-за перенасыщения разной продукции, конкуренции и бюрократии», — считает Шоилица.
По его словам, до 2022 года молдавскому бизнесу нужно было всего несколько документов для того, чтобы продавать свой товар в Россию. Европейцы же никогда не были заинтересованы в нашей продукции и создавали различные бюрократические препятствия молдавским фермерам, отметил эксперт.
«Сегодня власти отказываются от своих обещаний, потому что им выгоднее всё уничтожить», — отметил активист.
Шоилица считает, что руководство страны целенаправленно уничтожает агросектор, чтобы потом можно было подешевле продать молдавские земли европейцам.