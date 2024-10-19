Губернатор Александр Гусев высадил деревья в сквере рядом с воронежским ДК

— Организованные трудовые коллективы выходят на уборку по всему городу. Наводят порядок в скверах, парках, на территориях вокруг своих предприятий или организаций. Но меня беспокоит, что практически ни в одном дворе люди не выходят на уборку своей придомовой территории, которая принадлежит им. Мы планируем проводить весенние субботники, в ходе которых жители будут выходить на уборку территорий, где они проживают. Это полезная практика. Люди, которые навели порядок возле своего дома, впоследствии будут поддерживать его, — поделился глава региона.