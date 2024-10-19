Губернатор Александр Гусев высадил деревья в сквере рядом с воронежским ДК

Губернатор Александр Гусев принял участие в общеобластном субботнике. Вместе с заместителем председателя регионального правительства Константином Кузнецовым, мэром Воронежа Сергеем Петриным, министром природных ресурсов и экологии области Натальей Ветер, министром ЖКХ и энергетики области Евгением Бажановым он высадил саженцы деревьев возле Городского дворца культуры (ул. 9 Января, 108) в субботу, 19 октября.
Перед субботником Константин Кузнецов доложил Александру Гусеву о ремонте и благоустройстве ДК. В 2019 году отремонтировали фасад здания, кровлю, входную группу, внутренние помещения, в том числе актовый зал. В 2023—2024 годах благоустроили прилегающую к ДК территорию — сделали сквер.
На субботнике его участники высадили в сквере семь кленов, девять лип, пять черемух Маака, а вдоль забора сквера — кизильник.
Говоря о традиции субботников, Александр Гусев отметил, что эта хорошая практика досталась нам в наследство с советских времен.
— Организованные трудовые коллективы выходят на уборку по всему городу. Наводят порядок в скверах, парках, на территориях вокруг своих предприятий или организаций. Но меня беспокоит, что практически ни в одном дворе люди не выходят на уборку своей придомовой территории, которая принадлежит им. Мы планируем проводить весенние субботники, в ходе которых жители будут выходить на уборку территорий, где они проживают. Это полезная практика. Люди, которые навели порядок возле своего дома, впоследствии будут поддерживать его, — поделился глава региона.
Мэр областного центра Сергей Петрин рассказал, что территория у ДК, на которой ведутся работы, получилась очень комфортной и интересной.
— Такие небольшие пространства нужны горожанам. Сейчас мы вносим последний штрих в это место — озеленяем его территорию. Также на территории завершаются работы по монтажу подпорных стен. Мы с Александром Викторовичем сейчас на них посмотрели, и скажу, что шлифованный бетон — это удачное решение, которое гармонично впишется в окружающую среду. Что касается субботника, то также отмечу: очень важно, когда люди проводят уборку своими руками. Ведь, вложив свои силы, потом очень жалко все это портить, — рассказал мэр.
Глава города отметил, что субботник проходит по стандартной программе, включающей в себя много территорий, расположенных во всех районах областного центра. Люди благоустраивают общественные пространства, парки и скверы: выносят мусор, высаживают деревья и кустарники.
— Это те территории, на которые обычно не хватает либо времени, либо средств, или те, которые пользуются особенной популярностью у горожан. Таких мест у нас много, и работы хватит для всех желающих, — отметил Сергей Петрин.
Всего в субботнике приняли участие почти 165 тыс. жителей Воронежской области (в том числе в Воронеже — почти 45 тыс.). Ликвидировано 130 несанкционированных свалок. Общий объем вывезенного мусора составил 44 394 куб. м. Проведены опиловка и удаление 1127 сухостойных аварийных деревьев.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что традиционно в уборке принимают участие трудовые коллективы, студенты и все неравнодушные жители. В рамках субботника городские территории готовятся к приближающейся зиме.
Осенний месячник благоустройства проводится с 1 по 30 октября. Санитарные дни в Воронеже еще пройдут 23 и 30 октября. Второй районный субботник запланирован на 26 октября.
Для горожан, которые будут участвовать в уборке от управ, подготовят инвентарь. Кроме того, воронежцы, желающие принять участие в уборке и благоустройстве придомовых и дворовых территорий, могут обратиться в управляющие организации.
Напомним, весной 2024 года в Воронеже в общегородском субботнике приняли участие 46 853 человека. Общий объем вывезенного мусора составил 8262 кубометра. В ходе работ было ликвидировано пять несанкционированных свалок, убрано пять кладбищ и шесть памятных мест.