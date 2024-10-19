Лукашенко предупредил белорусов о серьезном разговоре в понедельник 21 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Воложине на «Дожинках» в субботу предупредил белорусов о серьезном разговоре в понедельник, 21 октября. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Глава государства акцентировал внимание на том, что в районных центрах, агрогородках, деревнях, поселках следует создать такие условия, чтобы люди стремились жить, работать, растить детей именно туда. Он добавил, чтобы именно туда ехали из Минска и больших городов.
— А не наоборот. В понедельник мы как раз будем вести разговор на эту тему и более подробно об этом поговорим, — уточнил Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что нельзя стягивать людей в два-три города в стране, а то в Минск. Президент заметил, что горький опыт соседей говорит о том, что подобное является катастрофой для тех, кто живет, к примеру, в Минске или же в Москве.
Лукашенко сказал, что необходимо сделать так, чтобы дети бегали босиком по траве, дышали свежим воздухом, питались белорусскими продуктами.
— И самое главное, чтобы они в результате этого не отрывались от родной земли, не искали свое счастье где-то далеко. Чтобы наши дети хотели и могли трудиться на своей земле.
По словам главы государства, если с детства в них заложить живое, настоящее, такие правильные ценности, то можно быть спокойными за судьбу Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о непубличных переговорах с представителями Запада: «Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры».
Кроме того, Лукашенко поговорил с замглавы ВНС Косинцем о том, кто будет следующим президентом Беларуси.
А еще глава государства сказал, когда будет возможность повысить зарплаты в Беларуси.