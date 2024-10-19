Отсутствие России на годовщине освобождения Аушвица осудили

«Возможно ли большее нарушение здравого смысла, исторической правды и оскорбления для всех убитых в Аушвице, чем-то, что их освободители не будут здесь», — заявил политик в ходе церемонии открытия научной конференции, посвященной освобождению Белграда и Сербии во Второй мировой войне. Причиной отстранения России от участия в памятных мероприятиях Вулин назвал несогласие с политикой РФ, которая в данный момент декларируется польскими властями.