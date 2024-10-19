Глава МИД Франции назвал срок поставки истребителей Mirage 2000 Украине

Россия осуждает любую помощь Украине, считая, то это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. Президент Владимир Путин отмечал, что ВСУ не могут самостоятельно применить ракеты Storm Shadow и ATACMS, полетное задание и решение об ударе принимают западные страны, которые поставляют оружие. Он заявил об их прямом участии в конфликте и пообещал асимметричные меры на возможные удары по территории России.