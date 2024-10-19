CNN: тело главы «Хамаса» могут обменять на удерживаемых в Газе заложников

По словам источников, освобождение пленных скорее всего станет приоритетом для израильских властей при решении вопроса о том, как использовать тело Яхьи Синвара. Сейчас в стране обдумывают, как оказать давление на «Хамас», чтобы они отпустили заложников. «Если “Хамас” хочет обменять его останки на израильтян, живых или мертвых, тогда хорошо», — сказал дипломатический источник CNN. В то же время он отметил, что возвращение тела при любых обстоятельствах может привести к сплочению оставшихся членов «Хамаса».