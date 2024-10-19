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CNN: тело главы «Хамаса» могут обменять на удерживаемых в Газе заложников

Израиль может использовать тело главы группировки «Хамас» Яхьи Синвара в качестве «разменной монеты» в переговорах об освобождении израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа. Телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники в Израиле, что возвращение заложников может стать единственным способом для группировки вернуть тело лидера движения.

Источник: Reuters

По словам источников, освобождение пленных скорее всего станет приоритетом для израильских властей при решении вопроса о том, как использовать тело Яхьи Синвара. Сейчас в стране обдумывают, как оказать давление на «Хамас», чтобы они отпустили заложников. «Если “Хамас” хочет обменять его останки на израильтян, живых или мертвых, тогда хорошо», — сказал дипломатический источник CNN. В то же время он отметил, что возвращение тела при любых обстоятельствах может привести к сплочению оставшихся членов «Хамаса».

Израиль объявил о ликвидации Яхьи Синвара 17 октября, на следующий день «Хамас» сообщила о смерти своего лидера. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к членам палестинского движения с призывом сложить оружие и вернуть пленных, группировка это сделать отказалась.