Беглов рассказал о проектировании новых магистралей в Адмиралтейском районе

Губернатор Петербурга Александр Беглов прибыл с рабочим объездом в Адмиралтейский район. Здесь он провел совещание, посвященное проектированию новой улично-дорожной сети в южной части района.



«Удобный общественный транспорт, строительство новых дорог — один из десяти приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы. Магистрали нужно строить не только в новых районах, но и в кварталах исторического центра, многие из которых в последнее время динамично развиваются и буквально переживают второе рождение. Это в полной мере относится к территориям к югу от бывшего Варшавского вокзала. Мы приступили к проектированию новых магистралей, составляем планы по модернизации уже существующих улиц. Они позволят новоселам Адмиралтейского района комфортно добираться до своих домов и на новом уровне обеспечат транзит транспортных потоков», — отметил Александр Беглов.



В частности, в ходе реконструкции западную часть Малой Митрофаньевской расширят до четырех полос. Также разрабатывается проект продолжения Парфеновской улицы.