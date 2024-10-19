В Минобороны рассказали, где военнослужащие будут голосовать на выборах и референдуме

В Минобороны подчеркнули, что в соответствии с действующим законодательством и рекомендациями Центральной избирательной комиссии, накануне президентских выборов и конституционного республиканского референдума в воинских частях был создан «Справочник избирателя» с информацией об особенностях референдума и президентских выборов, процедуре голосования и другими полезными данными.