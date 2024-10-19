В Минобороны рассказали, где военнослужащие будут голосовать на выборах и референдуме

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Солдаты-срочники и контрактники Национальной армии Молдовы воспользуются в воскресенье, 20 октября, своим правом голоса на республиканском конституционном референдуме и выборах президента Республики Молдова, сообщили в Министерстве обороны страны.
По информации ведомства, военнослужащие Бельцкого, Кагульского и Кишиневского гарнизонов, проходящие военную службу, смогут проголосовать на избирательных участках в пределах избирательного округа воинской части на основании удостоверения личности.
Миротворцы, дислоцированные в Варнице, Кошнице и Кочиерах, пойдут на избирательные участки в населенных пунктах, где дислоцированы подразделения, к которым они относятся.
Молдавские миротворцы, развернутые в миссии KFOR в Косово, смогут проголосовать на избирательном участке в столице Болгарии Софии. Военнослужащие, входящие в состав миссии EUFORALTHEA в Боснии и Герцеговине, проголосуют на избирательном участке в румынской Тимишоаре.
В Минобороны подчеркнули, что в соответствии с действующим законодательством и рекомендациями Центральной избирательной комиссии, накануне президентских выборов и конституционного республиканского референдума в воинских частях был создан «Справочник избирателя» с информацией об особенностях референдума и президентских выборов, процедуре голосования и другими полезными данными.