В МИД прокомментировали заявления Борреля о преступлениях против ВСУ

«Ряд публикаций на этот счет появлялся и в западных СМИ. В соцсетях боевики Зеленского не только не скрывают своих зверств, но и упиваются ими. Жозеп Боррель, как и большинство лидеров стран НАТО, предпочитает не замечать преступлений своих украинских подопечных. Более того, глава евродипломатии не раз признавал, что с самого начала конфликта в его силах было остановить боевые действия буквально за две недели и тем самым сохранить жизни людей. Но делать этого в Евросоюзе не собирались и не собираются, преследуя недостижимую цель — нанести нашей стране “стратегическое поражение” ценою жизни украинцев, которые стали разменной монетой в руках русофобствующих западных элит», — отметила Захарова.