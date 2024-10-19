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В МИД прокомментировали заявления Борреля о преступлениях против ВСУ

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о якобы имевших место убийствах пленных украинских боевиков российскими военнослужащими являются дезинформацией, цель которой — очернить Россию, — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Источник: © РИА Новости

«В отсутствие успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения в Евросоюзе и непосредственно уходящий со своего поста глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем очередном антироссийском заявлении нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют все новую дезинформацию с целью очернить Россию», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что ложь Борреля находится в одном ряду с тиражируемыми западными и украинскими официальными лицами фальшивками про «резню в Буче», «20 тысяч похищенных украинских детей», «зверства российских военных» и другими выдумками.

«Ни один из этих сюжетов ни Киев, ни его западные покровители не смогли подтвердить документально. Не было предоставлено ни списка погибших в Буче, ни фамилий “украденных детей”. Напомним, что бывший украинский омбудсмен Людмила Денисова, “смаковавшая” сексуальные преступления, якобы совершенные российскими военными, в итоге призналась, что выдумала их, чтобы вызвать сочувствие международного сообщества», — подчеркнула Захарова.

По её словам, в открытом доступе есть множественные свидетельства преступлений украинцев и иностранных наемников на стороне Киева, в том числе в отношении пленных российских военнослужащих.

«Ряд публикаций на этот счет появлялся и в западных СМИ. В соцсетях боевики Зеленского не только не скрывают своих зверств, но и упиваются ими. Жозеп Боррель, как и большинство лидеров стран НАТО, предпочитает не замечать преступлений своих украинских подопечных. Более того, глава евродипломатии не раз признавал, что с самого начала конфликта в его силах было остановить боевые действия буквально за две недели и тем самым сохранить жизни людей. Но делать этого в Евросоюзе не собирались и не собираются, преследуя недостижимую цель — нанести нашей стране “стратегическое поражение” ценою жизни украинцев, которые стали разменной монетой в руках русофобствующих западных элит», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что победить Россию всё равно не выйдет.

«Это уже становится очевидно всем здравомыслящим людям. И чем скорее это осознают в Евросоюзе и на Западе в целом, тем будет лучше для всех», — заключила она.

Захарова Мария
ЕС