Bloomberg узнал о нежелании США наказывать Китай и ОАЭ за иранскую нефть

«Недавно мы значительно усилили наши санкции. Я подписал постановление, которое позволяет нам в целом воздействовать на энергетический сектор Ирана, и это может стать прелюдией к ряду шагов, которые действительно ограничат способность Ирана получать доходы от экспорта», — сказала министр финансов США Джанет Йеллен. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что эти меры должны «пресечь поток доходов», который Иран использует для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет.