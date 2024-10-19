Сотрудники МИД Беларуси приняли участие в акции по восстановлению леса

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Представители белорусского внешнеполитического ведомства приняли участие в акции «Дай лесу новае жыццё!», организованной по инициативе президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщили в МИД республики.
Целью акции, уточнили в ведомстве, является восстановление лесных участков, которые серьезно пострадали в результате урагана, который прошел в республике в июле текущего года.
Сотрудники и руководство министерства высадили более 20 тысяч саженцев сосен и берез на лесном участке площадью в 2,7 гектара.
«Сила белорусского народа в нашем неравнодушном отношении друг к другу и к нашей стране. Мы всегда умели в критические моменты собраться и совместными усилиями решить любой вопрос. Сегодня на повестке — сохранение лесного богатства и природного разнообразия. Это наш долг перед страной и будущими поколениями», — сказал первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич.
В ведомстве также напомнили, что стать участником акции может любой желающий. Для этого необходимо обратиться в лесхоз и записаться в ряды добровольцев.
Основные силы по восстановлению лесных массивов планируется направить в Гомельскую и Могилевскую области, которые больше всего пострадали из-за стихии.