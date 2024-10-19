Сотрудники МИД Беларуси приняли участие в акции по восстановлению леса

«Сила белорусского народа в нашем неравнодушном отношении друг к другу и к нашей стране. Мы всегда умели в критические моменты собраться и совместными усилиями решить любой вопрос. Сегодня на повестке — сохранение лесного богатства и природного разнообразия. Это наш долг перед страной и будущими поколениями», — сказал первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич.