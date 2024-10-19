Казахстан и Россия договорились сотрудничать в борьбе с киберпреступностью

Ведомствами рассмотрен вопрос о сотрудничестве органов внутренних дел Казахстана и России в противодействии киберпреступности, в том числе интернет-мошенничеству. Кроме того, министрами подписано совместное решение, а также намечены мероприятия на предстоящий период. Заседание прошло в дружественной атмосфере и обстановке взаимного уважения, что способствовало конструктивному диалогу и принятию важных решений.