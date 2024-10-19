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Казахстан и Россия договорились сотрудничать в борьбе с киберпреступностью

В Москве состоялось заседание, в котором приняли участие министры внутренних дел Казахстана Ержан Саденов и Российской Федерации Владимир Колокольцев, сообщает Zakon.kz.

Источник: polisia.kz

На встрече также присутствовали представители Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ.

Ведомствами рассмотрен вопрос о сотрудничестве органов внутренних дел Казахстана и России в противодействии киберпреступности, в том числе интернет-мошенничеству. Кроме того, министрами подписано совместное решение, а также намечены мероприятия на предстоящий период. Заседание прошло в дружественной атмосфере и обстановке взаимного уважения, что способствовало конструктивному диалогу и принятию важных решений.