Эрдоган заявил о готовности Турции принять беженцев из Ливана

«Из Сирии на первом этапе [с началом гражданской войны в 2011 году] к нам прибыли около 4 млн беженцев. В настоящее время в нашей стране находятся около 3,5 млн сирийских беженцев, наша дверь всегда была и остается открытой для них. Если есть беженцы из Ливана, мы также держим для них двери открытыми. В Ливане также живут туркмены, наша дверь открыта и для них», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.