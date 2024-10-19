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Суд в Молдавии одобрил арест активистов блока «Победа»

Суд в Молдавии одобрил арест двух активистов блока «Победа» на 20 суток.

КИШИНЕВ, 19 окт — РИА Новости. Суд в Молдавии одобрил арест на 20 суток двух активистов оппозиционного блока «Победа», подозреваемых по делу о незаконном финансировании политических партий и подкупе избирателей, сообщили в Антикоррупционной прокуратуре республики.

В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политсил, подкупе избирателей перед выборами и отмыванию средств. Три представителя оппозиционного блока «Победа» в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд назначил каждому по 30 суток ареста. В мэрии города Оргеев 11 октября были проведены обыски, после которых четыре активистки блока были задержаны. Полиция Молдавии сообщила в пятницу, что в рамках обысков по делу были задержаны еще два активиста блока «Победа».

«Двое задержанных получили предварительный арест сроком на 20 суток», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее лидер блока «Победа» Илан Шор заявил, что правоохранительные органы проводят обыски и оказывают давление на жителей населенных пунктов, в которых поддерживают представителей политсилы. Он также обещал, что блок окажет юридическую поддержку активистам, которые были задержаны полицией.

Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.