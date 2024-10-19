Радий Хабиров подвел итоги форума «Россия — спортивная держава» в Уфе

— Уверен, что долгоиграющим эффектом форума станет то, что в наши новые современные спорткомплексы, залы, секции придут мальчишки и девчонки с горящими глазами, желанием заниматься, воспитывать волю и побеждать. Важно, чтобы в спорт вовлекались и взрослые люди. Это тоже наша задача. Чтобы они заботились о своем здоровье, жили долго, комфортно и качественно, — заявил глава республики.