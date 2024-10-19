Радий Хабиров подвел итоги форума «Россия — спортивная держава» в Уфе

19 октября в Уфе завершил свою работу XII Международный форум «Россия — спортивная держава». За три дня в башкирской столице прошло порядка 40 различных мероприятий на восьми площадках, в которых принимали участие более пяти тысяч делегатов из регионов нашей страны и 50 стран мира.
По завершении форума его результаты оценил глава Башкирии Радий Хабиров. В своих соцсетях руководитель региона выразил благодарность всем организаторам и участникам спортивных, деловых и культурных мероприятий.
— Я уверен, что каждый из участников уедет домой с хорошими воспоминаниями об интересных мероприятиях, о хорошем уровне подготовки, о гостеприимстве Башкортостана, — написал Хабиров.
Глава региона выразил благодарность Президенту России и федеральному правительству за помощь региону.
— Уверен, что долгоиграющим эффектом форума станет то, что в наши новые современные спорткомплексы, залы, секции придут мальчишки и девчонки с горящими глазами, желанием заниматься, воспитывать волю и побеждать. Важно, чтобы в спорт вовлекались и взрослые люди. Это тоже наша задача. Чтобы они заботились о своем здоровье, жили долго, комфортно и качественно, — заявил глава республики.
Напомним, Международный форум «Россия — спортивная держава» проходил в Уфе с 17 по 19 октября. На пленарное заседание приезжал Президент России Владимир Путин — он выступил перед участниками во Дворце борьбы, позднее провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта.