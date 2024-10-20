Игорь Кобзев принял участие в Российско-Монгольском агрофоруме в Дархане

В своем приветствии Игорь Кобзев подчеркнул, что Иркутскую область и Монголию связывают давние дружеские отношения. В рамках пленарной дискуссии он рассказал о том, что по итогам 9 месяцев 2024 года поставки продукции АПК из Иркутской области в Монголию выросли на 5% в натуральном выражении.
Игорь Кобзев отметил, что Монголия является одним из основных партнеров Иркутской области по экспорту продукции агропромышленного комплекса. В регион поставляют зерновые культуры, инкубационное и товарное куриное яйцо, масложировую продукцию, мороженое, минеральную воду, напитки, кондитерские и макаронные изделия.
Приангарье намерено развивать и укреплять взаимовыгодное сотрудничество с Монголией, увеличивая объемы поставок и расширяя ассортимент экспортируемой продукции.