Игорь Кобзев принял участие в Российско-Монгольском агрофоруме в Дархане

В своем приветствии Игорь Кобзев подчеркнул, что Иркутскую область и Монголию связывают давние дружеские отношения. В рамках пленарной дискуссии он рассказал о том, что по итогам 9 месяцев 2024 года поставки продукции АПК из Иркутской области в Монголию выросли на 5% в натуральном выражении.