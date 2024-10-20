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Игорь Кобзев принял участие в Российско-Монгольском агрофоруме в Дархане

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в Российско-Монгольском агрофоруме «Россия и Монголия: 65-лет совместного освоения целины. Стратегическое партнерство в сфере АПК», который прошел в монгольском городе Дархан. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: МК.RU Иркутск

В своем приветствии Игорь Кобзев подчеркнул, что Иркутскую область и Монголию связывают давние дружеские отношения. В рамках пленарной дискуссии он рассказал о том, что по итогам 9 месяцев 2024 года поставки продукции АПК из Иркутской области в Монголию выросли на 5% в натуральном выражении.

Игорь Кобзев отметил, что Монголия является одним из основных партнеров Иркутской области по экспорту продукции агропромышленного комплекса. В регион поставляют зерновые культуры, инкубационное и товарное куриное яйцо, масложировую продукцию, мороженое, минеральную воду, напитки, кондитерские и макаронные изделия.

Приангарье намерено развивать и укреплять взаимовыгодное сотрудничество с Монголией, увеличивая объемы поставок и расширяя ассортимент экспортируемой продукции.