Портал также отметил, что возможное расширение БРИКС могло бы стать ответом на «империалистическую милитаризацию НАТО», которая уже «привела к конфликту на Украине, жестоким военным действиям на Ближнем Востоке против палестинцев и ливанцев» и «технологической войне против Китая». В то же время ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны БРИКС сотрудничают ради благосостояния своих народов, а не против кого-либо.