Издание назвало предстоящий саммит БРИКС «событием исключительной важности» для мира. По его оценкам, встречу лидеров объединения уже можно признать успешной, поскольку саммит продемонстрирует «провал попыток США изолировать Россию» от международного сообщества, особенно «в разгар конфликта [на Украине], спланированного Североатлантическим альянсом».
Портал напомнил, что одной из основных тем саммита станет увеличение использования национальных валют членов БРИКС в мировой торговле. Бразильская делегация, считает издание, будет выступать за снижение использования доллара США в торговле между странами организации. Другой темой для обсуждений между участниками саммита может стать создание альтернативных международных финансовых организаций, поскольку Международный валютный фонд и Всемирный банк находятся под сильным влиянием стран Запада.
Портал также отметил, что возможное расширение БРИКС могло бы стать ответом на «империалистическую милитаризацию НАТО», которая уже «привела к конфликту на Украине, жестоким военным действиям на Ближнем Востоке против палестинцев и ливанцев» и «технологической войне против Китая». В то же время ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что страны БРИКС сотрудничают ради благосостояния своих народов, а не против кого-либо.
Группа БРИКС основана в 2006 году, в 2011 году к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками БРИКС 1 января 2024 года.
С 1 января 2024 года председательство в БРИКС перешло к России. Оно продлится до конца года и включает более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Главным событием в период председательства РФ станет саммит БРИКС в Казани.