На Западе назвали необходимое время для гипотетического захвата Латвии Россией

Предполагается, что в отражении атаки будут участвовать немецкие войска, которые там дислоцированы. По мнению исследователей, Россия захватит Латвию и атакует Литву с территории Белоруссии и Калининграда. Сосредоточенные там силы НАТО будут вынуждены отступать до подхода основных сил альянса. Часть территории страны будет захвачена. При этом отмечается, что в рассматриваемом сценарии реакция НАТО не будет молниеносной.