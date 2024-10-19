Никарагуа примет участие в саммите БРИКС

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В нем впервые примут участие новые члены объединения. Ранее в БРИКС входили Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР. С 1 января 2024 года участниками БРИКС стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.