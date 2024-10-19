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Никарагуа примет участие в саммите БРИКС

ГАВАНА, 19 октября. /ТАСС/. Никарагуа примет участие в саммите БРИКС в Казани 22—24 октября, делегацию возглавит министр иностранных дел республики Вальдрак Джентске. Об этом сообщила вице-президент страны Росарио Мурильо.

Источник: Фотобанк саммита БРИКС

«В понедельник [21 октября] делегация Никарагуа отправляется на саммит БРИКС в Казань», — подтвердила она, ее слова приводит местная радиостанция Radio Nicaragua. Вице-президент уточнила, что вместе с главой МИД республики на саммит отправится советник президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Факундо Ортега Мурильо.

В июне президент Никарагуа Даниэль Ортега отмечал, что власти страны работают над тем, чтобы присоединиться к БРИКС, поскольку сообщество выступает за «полицентричный, многополярный мир и за смену глобальной модели».

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В нем впервые примут участие новые члены объединения. Ранее в БРИКС входили Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР. С 1 января 2024 года участниками БРИКС стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.