Le Monde узнала о готовности США пригласить Украину в НАТО

Если на ноябрьских выборах победит кандидат от демократов Камала Харрис, президент Джо Байден сможет действовать в вопросе приглашения Украины в свой переходный период — после определения победителя в начале ноября и до инаугурации в январе, предположил дипломатический источник газеты из Европы. Он также отметил, что если победителем станет республиканец Дональд Трамп, ничего не получится и «малейшая инициатива Байдена рискует усугубить ситуацию».