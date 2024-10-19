В посольстве России в Германии заявили о готовности принять Шольца

16 октября Шольц заявил о готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине. При этом канцлер отметил, что возможные шаги по достижению мира нельзя предпринимать «за спиной Украины и без согласования с партнерами». В Кремле приветствовали это заявление Шольца, поскольку не так давно Германия, как и остальные страны Запада, совершенно исключала какие-либо контакты с Путиным.