«Страна.ua»: в Одессе убили бизнесмена Бейбутяна, помогавшего проводить мобилизацию

На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. На следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. В апреле 2024 года Зеленский ужесточил правила призыва в армию. Был снижен возраст призыва по мобилизации с 27 до 25 лет, отменена категория «ограниченно годен» и введено обязательство всех мужчин 18 — 60 лет уточнить данные в территориальных центрах комплектования и всегда иметь при себе военный билет.