В Пентагоне не смогли подтвердить присутствие войск КНДР в зоне СВО

16 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленскому, чьи полномочия истекли в мае, следует комментировать то, что находится в зоне его ответственности, а тематика того, кто участвует в спецоперации, его касаться не должна. 10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения прессы об участии военнослужащих Корейской народной армии в СВО напоминают очередную информационную утку. Версию о том, что военнослужащие из КНДР могли быть отправлены на Украину, изложил министр национальной обороны Южной Кореи Ким Ён Хён. Таким образом он интерпретировал союзнический договор Москвы и Пхеньяна.