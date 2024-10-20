Нетаньяху обвинил иранских агентов в попытке покушения на него

«Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку», — подчеркнул премьер-министр.
По словам Нетаньяху, покушение со стороны Ирана не отразится на продолжении борьбы Израиля с вражескими государствами.
Ранее в этот день в канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что один из трех беспилотников, запущенных по Израилю, взорвался неподалеку от резиденции Нетаньяху. Он сдетонировал недалеко от поселения Кесария на юге города Хайфа. На момент происшествия политика и его семьи в доме не было. Два других беспилотника перехвачены. Израильский телеканал N12 заявил, что удар дрона был покушением на Нетаньяху со стороны Ирана.
До этого, 17 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации Синвара на юге сектора Газа. В сообщении отмечалось, что лидера ХАМАС разыскивали около года. В свою очередь, глава МИД Израиля Исраэль Кац сделал заявление, сообщив, что убийство главы движения создает возможность для немедленного освобождения заложников и может привести к новой реальности в Газе. Позднее замглавы политбюро движения Халиль аль-Хайя подтвердил смерть Синвара. Он подчеркнул, что мученическая смерть лидера только увеличит силу ХАМАС.
В ночь на 1 октября израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута. Позже ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против ливанской шиитской организации «Хезболла» в приграничной зоне на юге Ливана. Днем Израиль вновь нанес удары по восточному и южному пригородам столицы. Представитель МИД Ирана Нассер Канаани пригрозил Израилю решительным ответом на убийство лидеров ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы и Нилфорушана в Ливане.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.