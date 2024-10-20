Нетаньяху обвинил иранских агентов в попытке покушения на него

Ранее в этот день в канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что один из трех беспилотников, запущенных по Израилю, взорвался неподалеку от резиденции Нетаньяху. Он сдетонировал недалеко от поселения Кесария на юге города Хайфа. На момент происшествия политика и его семьи в доме не было. Два других беспилотника перехвачены. Израильский телеканал N12 заявил, что удар дрона был покушением на Нетаньяху со стороны Ирана.