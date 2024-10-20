В Молдавии начинаются выборы президента и референдум ради евроинтеграции

Избирательная кампания в этом году значительно отличалась от прежних — меньше, чем обычно внимания было уделено геополитике. Отчасти это связано с тем, что в один день с выборами президента будет проходить референдум об изменениях конституции ради процесса евроинтеграции. Таким образом, геополитические вопросы больше касались плебисцита и меньше освещались в программах кандидатов.