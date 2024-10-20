В будущем люди будут воевать за месторождения редкоземельных металлов и источники воды. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров обороны G7 в Неаполе заявил глава министерства обороны Италии Гуидо Крозетто.
Он отметил, что военные действия за месторождения, например, лития, будут вестись «в ближайшие несколько лет». Кроме того, война развернется за воду и производство электроэнергии.
Глава итальянского минобороны также добавил, что большую роль при управлении миром будет играть искусственный интеллект.
Ранее издание Express сообщало, что Россия сможет уничтожить армию Великобритании за считанные дни в случае потенциальной войны.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что западные политики хотят победить Россию, чтобы получить доступ к ее ресурсам, активам и деньгам, как в 1990-е годы.