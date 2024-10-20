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Al Aqsa: при ударе ЦАХАЛ по городу Бейт-Лахия погибли не менее 60 человек

Под израильский удар попали несколько домов.

Не менее 60 человек погибли в результате удара израильских войск по городу Бейт-Лахия на севере сектора Газа. Об этом сообщает палестинский телеканал Al Aqsa.

«Число погибших при обстреле оккупацией нескольких домов в Бейт-Лахия на севере сектора Газа достигло 60, есть раненые», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате израильского авиаудара по лагерю Джебалия на севере сектора Газа погибли не менее 30 человек, еще 70 получили ранения.

До этого Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщало, что за несколько дней больше 20 палестинцев стали жертвами атак Армии Израиля на временные пункты размещения при школах всемирной организации в секторе Газа.