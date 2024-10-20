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ABC: американцы не позволят Байдену одобрить «план победы» Зеленского

Американская позиция связана с нежеланием портить рейтинги кандидата от правящей партии Камалы Харрис.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США Джо Байдена, вероятно, не поддержит «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского до проведения выборов президента США.

Об этом сообщил телеканал ABC, отметив, что такое решение связано с опасениями ухудшить рейтинги кандидата от правящей партии Камалы Харрис.

Аналитики считают, что Белый дом не примет окончательного решения по данному вопросу до президентских выборов, запланированных на 5 ноября, поскольку это может оказать негативное влияние на избирателей. Подчеркивается, что поддержка США является ключевой для планов Киева.

Профессор стратегических исследований Филлипс О Брайен полагает, что администрация Байдена намеренно воздерживается от активных действий до выборов и будет придерживаться этой тактики максимально долго.

Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов призвал западные страны дистанцироваться от так называемого плана победы президента Украины Владимира Зеленского, отметив отсутствие конструктивных предложений в этом плане.