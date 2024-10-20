Insider Paper: Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к войне

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Вооруженные силы страны повысить уровень боевой готовности, как сообщили китайские СМИ.
Это заявление прозвучало спустя несколько дней после начала масштабных учений Китая в районе Тайваня.
По информации Insiderpaper, Си Цзиньпин на текущей неделе дал указание войскам усилить свою готовность к возможным боевым действиям, а также укрепить стратегические сдерживающие и оперативные способности армии.
Ранее Китай заявил о готовности укреплять стратегическое взаимодействие с КНДР.