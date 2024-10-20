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Insider Paper: Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к войне

Китайский лидер приказал солдатам усилить стратегические сдерживающие и боевые возможности.

Источник: Аргументы и факты

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Вооруженные силы страны повысить уровень боевой готовности, как сообщили китайские СМИ.

Это заявление прозвучало спустя несколько дней после начала масштабных учений Китая в районе Тайваня.

По информации Insiderpaper, Си Цзиньпин на текущей неделе дал указание войскам усилить свою готовность к возможным боевым действиям, а также укрепить стратегические сдерживающие и оперативные способности армии.

Ранее Китай заявил о готовности укреплять стратегическое взаимодействие с КНДР.