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США расследуют утечку секретных данных о подготовке Израилем удара по Ирану

На документах стоит гриф «совершенно секретно».

Источник: Аргументы и факты

Власти США начали расследование утечки секретной разведывательной информации, касающейся подготовки Израиля к ответному удару по Ирану. Об этом информирует CNN, сообщая об источнике в американском правительстве.

Секретные документы, датированные 15 и 16 октября, содержат сведения о проведении учений ВВС Израиля с использованием ракеты «Воздух-Земля». Эти документы помечены как «совершенно секретно» и предназначены для лиц узкого круга, обеспечивают доступ в рамках разведывательного альянса «Пять глаз» (в который входят США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада).

Как утверждает источник, подобная утечка вызывает серьезную обеспокоенность, и в настоящее время американские спецслужбы и Пентагон активно проводят расследование инцидента.

Ранее стало известно, что запуск беспилотника по частной резиденции израильского премьера Биньямина Нетаньяху был попыткой Ирана устранить главу правительства Израиля.