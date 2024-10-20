США расследуют утечку секретных данных о подготовке Израилем удара по Ирану

Власти США начали расследование утечки секретной разведывательной информации, касающейся подготовки Израиля к ответному удару по Ирану. Об этом информирует CNN, сообщая об источнике в американском правительстве.
Секретные документы, датированные 15 и 16 октября, содержат сведения о проведении учений ВВС Израиля с использованием ракеты «Воздух-Земля». Эти документы помечены как «совершенно секретно» и предназначены для лиц узкого круга, обеспечивают доступ в рамках разведывательного альянса «Пять глаз» (в который входят США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада).
Как утверждает источник, подобная утечка вызывает серьезную обеспокоенность, и в настоящее время американские спецслужбы и Пентагон активно проводят расследование инцидента.
Ранее стало известно, что запуск беспилотника по частной резиденции израильского премьера Биньямина Нетаньяху был попыткой Ирана устранить главу правительства Израиля.