США расследуют утечку секретных данных о подготовке Израилем удара по Ирану

Секретные документы, датированные 15 и 16 октября, содержат сведения о проведении учений ВВС Израиля с использованием ракеты «Воздух-Земля». Эти документы помечены как «совершенно секретно» и предназначены для лиц узкого круга, обеспечивают доступ в рамках разведывательного альянса «Пять глаз» (в который входят США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада).