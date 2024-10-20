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DikGAZETE: улыбка Путина стала сильным ударом для западных стран

Отмечается, что Путин часто делает уверенные заявления и «многозначительно улыбается».

Источник: Аргументы и факты

Сказанные с улыбкой слова российского лидера Владимира Путина о государствах НАТО, которым не надоедает воевать с РФ руками украинских граждан, стали сильным ударом для Запада. Об этом сообщает турецкое издание DikGAZETE.

«Подобные заявления Путина с улыбкой — это один из самых сильных ударов, нанесенных врагам России. Коллективный Запад и его марионетки хотят, чтобы Путина считали слабым, трусливым и робким», — сказано в статье.

Отмечается, что Путин часто делает уверенные заявления и «многозначительно улыбается». По данным издания, подобное поведение главы российского государства идет вразрез с нарративом Запада о его слабости.

Ранее Путин во время встречи с представителями СМИ стран БРИКС заявлял, что Москва готова к продолжению вооруженной борьбы с НАТО на Украине до победы.

До этого генерал-майор американских Космических сил Девин Пеппер сообщал, что Вашингтон начинает уделять внимание растущему сотрудничеству между Москвой и Пекином, рассматривая это как возможное создание альянса, сопоставимого с НАТО.