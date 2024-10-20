Премьер Британии Стармер обеспокоен атакой на резиденцию Нетаньяху

Британский премьер Кир Стармер созвонился со своим коллегой из Израиля Биньямином Нетаньяху и заявил о своей обеспокоенности из-за нападения на резиденцию главы израильского правительства в районе города Кейсария. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.
«Премьер-министр сообщил, что он был взволнован, когда услышал о том, что этим утром в сторону дома премьер-министра Нетаньяху был выпущен дрон», — сказано в сообщении.
В ходе разговора премьеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможности по освобождению заложников палестинского движения ХАМАС на фоне гибели его лидера Яхьи Синвара.
Ранее стало известно, что резиденция главы израильского кабмина была атакована в субботу, 19 октября, беспилотником, который был запущен со стороны Ливана.
Позже Нетаньяху прокомментировал атаку дрона на его дом в Кейсарии, заявив, что Израиль будет продолжать борьбу до победного конца.
Также сообщалось, что запуск беспилотника по частной резиденции израильского премьера был попыткой Ирана устранить Нетаньяху.