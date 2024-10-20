Олбани
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Британии Стармер обеспокоен атакой на резиденцию Нетаньяху

Резиденция главы израильского кабмина была атакована беспилотником.

Источник: Аргументы и факты

Британский премьер Кир Стармер созвонился со своим коллегой из Израиля Биньямином Нетаньяху и заявил о своей обеспокоенности из-за нападения на резиденцию главы израильского правительства в районе города Кейсария. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

«Премьер-министр сообщил, что он был взволнован, когда услышал о том, что этим утром в сторону дома премьер-министра Нетаньяху был выпущен дрон», — сказано в сообщении.

В ходе разговора премьеры также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможности по освобождению заложников палестинского движения ХАМАС на фоне гибели его лидера Яхьи Синвара.

Ранее стало известно, что резиденция главы израильского кабмина была атакована в субботу, 19 октября, беспилотником, который был запущен со стороны Ливана.

Позже Нетаньяху прокомментировал атаку дрона на его дом в Кейсарии, заявив, что Израиль будет продолжать борьбу до победного конца.

Также сообщалось, что запуск беспилотника по частной резиденции израильского премьера был попыткой Ирана устранить Нетаньяху.