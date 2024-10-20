Хабаровский край — как и откуда он появился

Сегодня Хабаровский край отмечает 86 лет со дня своего образования, наша редакция решила воспроизвести, с чего все начиналось и как менялись границы региона. После заключения Айгуньского и Пекинского договоров (1858 и 1860 годов) между Российской и Цинской империями Россия начала активное заселение Приамурья. Территориальная единица изначально называлась Приамурский край, но в 1884 году была преобразована в Приамурское генерал-губернаторство. А уже после Октябрьской революции 1917 года восточные окраины России начали формировать новые территориальные субъекты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Чтобы избежать конфликта с капиталистическими странами, на существенной территории современного Дальнего Востока была образована Дальневосточная Республика со столицей в Чите, просуществовавшая всего два года, затем она вошла в состав Советской России. Регион в составе РСФСР в 1922 году получил название Дальневосточная область со столицей все в той же Чите.
Область делилась на четыре губернии — Амурскую (центр — Благовещенск), Забайкальскую (Чита), Приморскую (Владивосток) и Камчатскую (Петропавловск). По решению Президиума ВЦИК СССР от 4 января 1926 года Дальневосточная область преобразовалась в Дальневосточный край, административным центром которого стал уже Хабаровск.
Но 20 октября 1938 года указом президиума Верховного Совета СССР Дальневосточный край был разделен на Хабаровский и Приморский (наши южные соседи в один день с нами празднуют день образования края). Причем в Приморье оказался и город Советская Гавань. Хабаровский край состоял из Хабаровской, Амурской, Нижнеамурской, Сахалинской, Камчатской (с Корякским и Чукотским национальными округами) областей и Еврейской автономной области.
В 1953 году была образована и вышла из состава Хабаровского края Магаданская область, в подчинение которой из состава Камчатской области был передан Чукотский национальный округ.
В 1956 году самостоятельной стала и Камчатская область с Корякским национальным округом (с 2007 года после объединения последних — Камчатский край) и была упразднена Нижнеамурская область, а ее районы подчинены непосредственно Хабаровскому краю.
Последней из состава Хабаровского края вышла Еврейская автономная область после принятия Конституции 1993 года. Однако при всем при том, что из Хабаровского края вышло несколько регионов, он остается одним из крупнейших по площади в России и уступает лишь Якутии, Красноярскому краю и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО).
На сегодня, как бы не возражали соседи из Приморья, Хабаровск и Хабаровский край остаются центром Дальнего Востока — как в транспортном, так и в промышленном отношении. А разворот российской политики на Восток будет способствовать укреплению этих позиций.