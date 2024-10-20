Хабаровский край — как и откуда он появился

Сегодня Хабаровский край отмечает 86 лет со дня своего образования, наша редакция решила воспроизвести, с чего все начиналось и как менялись границы региона. После заключения Айгуньского и Пекинского договоров (1858 и 1860 годов) между Российской и Цинской империями Россия начала активное заселение Приамурья. Территориальная единица изначально называлась Приамурский край, но в 1884 году была преобразована в Приамурское генерал-губернаторство. А уже после Октябрьской революции 1917 года восточные окраины России начали формировать новые территориальные субъекты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».