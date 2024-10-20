Согласно «плану победы» Зеленского Польша полностью отстранена от дипломатического урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил журналист журнала Onet Витольд Юраш.
«С точки зрения Польши самым важным является тот факт, что наша страна полностью и окончательно выбыла из дипломатической игры, в которой будет решено, как закончится конфликт», — сказано в материале.
Он отметил, что Польшу не проинформировали о секретных положениях плана, хотя Зеленский говорил, что эти приложения предназначены только «для избранных партнеров». Юраш сделал вывод, что из этого следует, что польское государство в их число решили не включать.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз сообщал, что истинный «план победы» для Украины составили в Москве.
До этого глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что в Евросовете и штаб-квартире НАТО к «плану победы» Зеленского отнеслись без особого энтузиазма.