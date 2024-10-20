В Молдове открылись избирательные участки на президентских выборах и еврореферендуме

Граждане, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не смогут 20 октября прийти на избирательный участок, могли до 14:00 субботы, 19 октября, подать заявку в письменной форме на голосование по месту нахождения с помощью мобильной урны. В день голосования 20 октября заявления тоже будут приниматься до 14:00, но только при наличии медицинской справки.