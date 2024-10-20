В Молдове открылись избирательные участки на президентских выборах и еврореферендуме

Участки для голосования, наблюдатели, бюллетени.
Участки для голосования открылись в 7.00, они будут работать до 21:00, после чего начнется подсчет голосов. Однако, если образуются очереди, их работа может быть продлена на два часа.
Центризбирком организовал в Молдове 1 988 избирательных участков для проведения выборов, из них 30 — для жителей левобережья Днестра. За рубежом избиратели смогут проголосовать на 228 избирательных участках.
Граждане, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не смогут 20 октября прийти на избирательный участок, могли до 14:00 субботы, 19 октября, подать заявку в письменной форме на голосование по месту нахождения с помощью мобильной урны. В день голосования 20 октября заявления тоже будут приниматься до 14:00, но только при наличии медицинской справки.
Для президентских выборов и республиканского конституционного референдума ЦИК отпечатал более 7,3 миллиона бюллетеней, из них около 1,7 тысячи — для избирателей за рубежом.
Бюллетень для голосования на президентских выборах отпечатан на матовой дымчато-серой бумаге. Бюллетень для голосования на конституционном республиканском референдуме — сиреневого цвета. Избиратель имеет право взять оба бюллетеня или один. Запрещено выносить бюллетени для голосования из помещения избирательного участка. Нельзя фотографировать заполненные бюллетени для голосования.
Мониторинг выборов будет осуществлять 2061 национальный и международный наблюдатель. Национальных наблюдателей — 1277, они представляют пять общественных ассоциаций страны. Аккредитованы также 784 международных наблюдателя. Они представляют 24 действующих в Молдове дипломатических представительства, 14 иностранных избирательных органов и две международные ассоциации. Наблюдателей от России и Межпарламентской Ассамблеи СНГ на нынешних выборах не будет, приглашения от Кишинева они не получили.
Опросы среди избирателей на выходе из участков (экзитполы) на президентских выборах в Молдове 20 октября проводиться не будут, так как, отметили в ЦИК, запросы на проведение экзитполов не были зарегистрированы до крайнего срока — 13 октября.
Если после голосования 20 октября последует второй тур президентских выборов, заявки на экзитпол можно будет подать до 27 октября.
Голосование по почте
Голосованием по почте в рамках соответствующего пилотного проекта на президентских выборах и еврореферендуме воспользовались 1344 гражданина, об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман. По ее словам, процесс получения конвертов зарубежными избирательными бюро завершился в четверг в 18.00.
Из 1808 отправленных избирателям конвертов получено 1344. Остальные конверты, полученные после этого времени, будут признаны недействительными. Если будет организован второй тур выборов, прием конвертов людьми начнется только после того, как комиссия объявит двух кандидатов, которые пройдут во второй тур.
На президентских выборах и республиканском конституционном референдуме голосование по почте было впервые реализовано в шести странах: США, Канаде, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии. Российская Федерация, где проживает значительная часть молдавских граждан, в проект голосования по почте включена не была.
Президентские выборы в Молдове
На пост президента претендуют 11 кандидатов, в том числе нынешняя глава государства Майя Санду. Кроме нее в гонке за кресло президента участвуют бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, Андрей Нэстасе, Тудор Ульяновский, Октавиан Цыку, Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
Баллотироваться в президенты может гражданин страны, достигший 40-летнего возраста и проживающий в Молдове на протяжении последних десяти лет, а также владеющий государственным языком.
Центризбирком принял решение организовать 228 избирательных участков за рубежом, однако в России их будет всего два вместо первоначально заявленных пяти.
Мандат действующего президента Молдовы Майи Санду, которая была избрана на должность 15 ноября 2020 года, истекает 24 декабря 2024 года.
Конституционный референдум в Молдове
Дату 20 октября для проведения конституционного республиканского референдума одновременно с выборами президента парламент Молдовы назначил 16 мая нынешнего года.
На плебисцит вынесен вопрос «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?». Избирателям предлагается два варианта ответа: «да» или «нет».
Так называемый «еврореферендум» будет признан состоявшимся, если в нем примут участие не менее одной трети внесенных в избирательные списки граждан.
Решение по вынесенному на референдум вопросу считается принятым, если за него проголосует большинство граждан, принявших участие в голосовании.
Конституция Молдовы запрещает устанавливать какую-либо идеологию в качестве государственной.