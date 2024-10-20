Трамп нецензурно «уволил» Харрис

Дебаты Трампа и Харрис прошли на телеканале ABC 10 сентября. По результатам опроса CNN и SSRS, 63% зарегистрированных избирателей присудили победу Харрис. Трамп счел соперницу проигравшей и заявил, что провел «лучшие дебаты за всю историю». От нового раунда он отказался, в то время как Харрис выразила готовность к нему.