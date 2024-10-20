МИД России сделал заявление об отказе Киева от транзита российского газа

Как отметил в конце августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, Киев с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и поставки по нефтепроводу «Дружба». На Украине при этом сослались на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить ее транзит через Украину.