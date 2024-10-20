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МИД России сделал заявление об отказе Киева от транзита российского газа

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Европейские потребители российского газа осведомлены о ситуации, сложившейся из-за отказа Киева продлевать соглашение о транзите, сообщил РИА Новости директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

Источник: © РИА Новости

«Действительно, в конце декабря истекает пятилетний контракт между ПАО “Газпром” и НАКНафтогаз”, которым регулируется транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы. В Киеве заявили, что не будут его продлевать, хотя не исключают вариантов сохранения этого маршрута для прокачки газа», — напомнил он.

Отвечая на вопрос, каким образом Москва намерена выполнять свои обязательства и продолжать экспорт в Европу, дипломат указал, что отечественные компании остаются надежными поставщиками и всегда добросовестно выполняют контрактные обязательства.

«Европейские потребители российского газа в курсе ситуации и осознают сложности, к которым она может привести. Насколько известно, в настоящее время прорабатываются варианты действий, которые способны обеспечить интересы потребителей и поставщиков в сложившихся условиях», — подчеркнул он.

В середине октября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявлял, что Евросоюз готов к тому, что в конце года закончится срок соглашения о транзите российского газа через Украину, и не ожидает дефицита.

Как отметил в конце августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, Киев с 1 января 2025 года прекратит как транзит российского газа, так и поставки по нефтепроводу «Дружба». На Украине при этом сослались на резолюцию ЕС, согласно которой Словакия, Чехия и Венгрия должны были найти возможности для диверсификации поставок нефти и прекратить ее транзит через Украину.

В Еврокомиссии ранее заявляли, что считают допустимым использование компаниями ЕС инфраструктуры Украины для транзита газа после прекращения контракта с Россией.

ЕС