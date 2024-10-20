Асаин Байханов с рабочим визитом посетил Экибастуз

Затем аким региона посетил участок тепловой магистрали ТМ 7, которая была введена в 1999 году и на сегодняшний день имеет 90% степени износа. За последние 3 года на данной тепломагистрали, обеспечивающей теплоснабжением более 120 многоквартирных жилых домов и более 1000 частных жилых домов, а также 17 социальных объектов и 150 юридических лиц, были зафиксированы свыше 50 повреждений.