Асаин Байханов с рабочим визитом посетил Экибастуз

Также производятся установка видеонаблюдения, фасадные работы и благоустройство территории, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Павлодарской области.
Затем аким региона посетил участок тепловой магистрали ТМ 7, которая была введена в 1999 году и на сегодняшний день имеет 90% степени износа. За последние 3 года на данной тепломагистрали, обеспечивающей теплоснабжением более 120 многоквартирных жилых домов и более 1000 частных жилых домов, а также 17 социальных объектов и 150 юридических лиц, были зафиксированы свыше 50 повреждений.
Глава региона отметил, что, как и большинство сетей города, данная магистраль требует обновления. Для ее последующей реконструкции уже разработана проектная документация, прошедшая государственную экспертизу, формируется соответствующая бюджетная заявка для выделения необходимых финансовых средств.
В ходе поездки Асаин Байханов также проинспектировал реконструкцию тепломагистралей ТМ 1 и ТМ 3. Работы полностью завершены. Обновлены 3,9 км сетей, успешно проведены гидравлические испытания. В настоящее время сети находятся в работе.
Сейчас на месте проведения работ идет восстановлению нарушенного благоустройства и асфальтирование, также завершаются работы по перекрытию камер.
Также аким области проверил результаты благоустройства города горняков. За это лето заасфальтировали 62 двора, построили 20 мини-футбольных полей, обустроили 50 детских игровых площадок. В работе еще 16 ДИП, средства на которые выделили из образовавшейся экономии средств. До конца ноября планируется завершить обустройство 10 хоккейных кортов, которые в летнее время будут служить роллердромами.
По поручению главы региона в Экибастузе в этом году начаты работы по устройству освещения дворов. В течение двух лет данные работы планируется выполнить во всех 279 дворах города.
В этом году освещение проведут в 116 дворах. На данный момент полностью охвачены 55 дворов, еще в 15 работы завершаются. Весь запланированный объем планируется выполнить до конца года.
В завершение рабочей поездки Асаин Байханов проверил реконструкцию бассейна КГКП «Образовательно-досуговый комплекс “Кайнар”. На данный момент все работы завершены. В здании полностью произведена замена окон и дверей, обновлены системы электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации, установлена вентиляция, заменена кровля. Также бассейн, где установлен специальный подъёмник, адаптирован для маломобильных лиц.
Сейчас уже ведется набор детей для бесплатных занятий в секциях по плаванью, где смогут заниматься более 200 детей.
По итогам рабочей поездки глава региона поручил в срок завершить все реализуемые в этом году проекты по благоустройству Экибастуза, выполнив все работы качественно.