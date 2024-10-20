Южноуральские эксперты оценили перспективы развития БРИКС

Принять решение о участии в нём приняли 24 первых лица иностранных государств и международных организаций. На сегодняшний день БРИКС является одним из наиболее динамично развивающихся объединений, по некоторым показателям уже обгоняющими другие подобные содружества.
О том, каковы перспективы развития организации и какую пользу это может принести Челябинской области рассказали члены «Экспертного клуба».
Сначала стоит остановиться на том, что БРИКС является не только экономическим содружеством, но и культурным, ценностным. Да, в организации представлены разные страны, но всех их объединяет общее понимание мира.
До окончания процесса консолидации и интеграции ещё очень долго, нужно выработать множество подходов и позиций, которые бы стали общими для всех стран содружества. Но если БРИКС хочет быть долговременным объединением, то это необходимо сделать.
«Только это может дать долговременность этому проекту. Только тогда люди и государства будут думать о чем-то более высоком, чем сиюминутный экономический или политический интерес», — отмечает Андрей Лавров, региональный представитель АПЭК в Челябинской области.
Тем не менее, экономические эффекты всё же можно ощутить, ведь БРИКС является организацией, которая объединяет, создаёт площадку для выработки совместных решений, региональных лидеров с разных континентов и частей света. Кроме того, участие в работе организации принимают наиболее густонаселённые государства планеты, с богатыми рынками для экспорта туда продукции.
«Как экономист, я жду от БРИКС разработки и внедрения механизмов справедливой торговли и расчётов между странами. Как представитель сферы образования — надеюсь на приток иностранных студентов и вовлечение иностранных преподавателей. Как потребитель — многообразия товаров и услуг», — говорит Юнер Капкаев, директор института экономики отраслей, бизнеса и администрирования Челябинского госуниверситета.
Эффекты смогут от дальнейшего развития БРИКС смогут ощутить и многие отдельные регионы РФ, например, Челябинская область, которая уже наладила прочные и долговременные связи со многими членами организации. В их числе, прежде всего, стоит упомянуть КНР, с которым создано наиболее плотное экономическое сотрудничество. Однако, сферы для интенсификации его есть и прежде всего, в гуманитарных сферах.
«Урал ждёт от саммита в Казани намерений снять все ограничения в области обмена студентами, туристами, учёными, в областях торгового сотрудничества и культурных связей», — замечает Павел Большаков, журналист, член Союза Российских писателей.