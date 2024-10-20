Южноуральские эксперты оценили перспективы развития БРИКС

Тем не менее, экономические эффекты всё же можно ощутить, ведь БРИКС является организацией, которая объединяет, создаёт площадку для выработки совместных решений, региональных лидеров с разных континентов и частей света. Кроме того, участие в работе организации принимают наиболее густонаселённые государства планеты, с богатыми рынками для экспорта туда продукции.