Важные факты о президентских выборах и референдуме в Молдове

На пост главы государства претендуют 11 кандидатов, в том числе нынешняя глава государства Майя Санду. Кроме нее в гонке за кресло президента участвуют бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, Андрей Нэстасе, Тудор Ульяновский, Октавиан Цыку, Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.