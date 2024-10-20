Важные факты о президентских выборах и референдуме в Молдове

На пост главы государства претендуют 11 кандидатов, в том числе нынешняя глава государства Майя Санду. Кроме нее в гонке за кресло президента участвуют бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах, Андрей Нэстасе, Тудор Ульяновский, Октавиан Цыку, Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.
Баллотироваться в президенты может гражданин страны, достигший 40-летнего возраста и проживающий в Молдове на протяжении последних десяти лет, а также владеющий государственным языком.
Если победитель в первом туре не будет определен, последует второй тур, в котором соперничать будут два кандидата, набравшие большее число голосов.
Центризбирком организовал в Молдове 1 988 избирательных участков для проведения выборов, из них 30 — для жителей левобережья Днестра. За рубежом избиратели смогут проголосовать на 228 избирательных участках.
Для президентских выборов и республиканского конституционного референдума ЦИК отпечатал более 7,3 миллиона бюллетеней, из них около 1,7 тысячи — для избирателей за рубежом.
Дату 20 октября для проведения конституционного республиканского референдума одновременно с выборами президента парламент Молдовы назначил 16 мая нынешнего года.
На плебисцит вынесен вопрос «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?». Избирателям предлагается два варианта ответа: «да» или «нет».
Так называемый «еврореферендум» будет признан состоявшимся, если в нем примут участие не менее одной трети внесенных в избирательные списки граждан.
Решение по вынесенному на референдум вопросу считается принятым, если за него проголосует большинство граждан, принявших участие в голосовании.