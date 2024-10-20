Маск рассказал, что ждет США в случае наступления «режима Харрис»

Бизнесмен подчеркнул, что если «Америка потерпит неудачу», то местному бизнесу будет очень трудно, также как и всей «западной цивилизации». Отвечая на вопрос о своей будущей должности в администрации Трампа Маск заявил, что намерен сосредоточиться на управлении государственными расходами, которое сегодня, по его мнению, происходит неэффективно и расточительно.