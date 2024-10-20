110 дронов уничтожены над территорией РФ. Военная операция, день 970-й

08:45 «Не нужно говорить о ядерном оружии Украины, как о чем-то серьезном. Это последнее, самое отчаянное средство Зеленского для шантажа Запада», — губернатор Херсонской области Владимир Сальдо РИА Новости.
08:28 Количество пострадавших от атаки двумя баллистическими ракетами по Кривому Рогу вечером 19 октября возросло до 17 человек, из них восемь находятся в больнице, сообщил глава городского Совета обороны Александр Вилкул.
08:24 «Ущерб украинским экосистемам оценивается в $65 млрд. Треть украинских лесов и 20% природоохранных территорий Украины уже пострадала от войны», — премьер-министр Денис Шмыгаль.
08:15 Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не может подтвердить сообщения о том, что Северная Корея направила войска в Россию, но добавил, что такой шаг вызовет беспокойство, если окажется правдой — Reuters.
08:11 ? Украинская противовоздушная оборона ликвидировала около десяти ударных дронов на подступах к Киеву, сообщает пресс-служба городской военной администрации.
08:08 В Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
08:05 ❗️ Четыре сотрудника пожарной части получили осколочные ранения после атаки БПЛА на промзону в Дзержинске Нижегородской области, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
08:03 ? Минобороны РФ сообщило об уничтожении в течение ночи 110 украинских беспилотников: 43 БПЛА над Курской областью, 27 — над Липецкой, 18 — над Орловской, восемь — над Нижегородской, семь — над Белгородской, шесть — над Брянской, один — над территорией Московской области.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 970-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.