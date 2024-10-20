110 дронов уничтожены над территорией РФ. Военная операция, день 970-й

08:03 ? Минобороны РФ сообщило об уничтожении в течение ночи 110 украинских беспилотников: 43 БПЛА над Курской областью, 27 — над Липецкой, 18 — над Орловской, восемь — над Нижегородской, семь — над Белгородской, шесть — над Брянской, один — над территорией Московской области.