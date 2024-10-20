Эксперт назвал еврореферендум для Молдавии прямым путем к войне

«Если референдум будет признан состоявшимся и за евроинтеграцию проголосует формальное большинство, на практике это будет означать, что законодательство ЕС окажется выше молдавской Конституции. В первую очередь будет покончено с молдавским конституционным нейтралитетом. Молдова уже связана с ЕС и с некоторыми государствами НАТО целым комплексом соглашений в области безопасности, так что Молдова, не будучи принятой в НАТО, окажется на передовой противостояния с Россией. Так что еврореферендум для Молдовы — это прямой путь к войне», — сказал он.
Эксперт добавил, что это входит в западные планы эскалации украинского кризиса путем вовлечения в него новых стран, а спусковым крючком может стать Приднестровье, где дислоцируются российские миротворцы.
«(Президент Молдавии Майя — ред.) Санду уже пообещала решить конфликт “за полгода, год или два”, и это при том, что за четыре года своей каденции она ни разу даже не ответила на письма президента Приднестровья. То есть она намерена решать конфликт, не прибегая к диалогу, причем обещает это сделать “мирными способами”. Это означает в лучшем случае полномасштабную экономическую и энергетическую блокаду Приднестровья с последующим предъявлением ультиматума Тирасполю», — отметил Шорников.
В Молдавии проходят выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.