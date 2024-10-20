Эксперт назвал еврореферендум для Молдавии прямым путем к войне

«Если референдум будет признан состоявшимся и за евроинтеграцию проголосует формальное большинство, на практике это будет означать, что законодательство ЕС окажется выше молдавской Конституции. В первую очередь будет покончено с молдавским конституционным нейтралитетом. Молдова уже связана с ЕС и с некоторыми государствами НАТО целым комплексом соглашений в области безопасности, так что Молдова, не будучи принятой в НАТО, окажется на передовой противостояния с Россией. Так что еврореферендум для Молдовы — это прямой путь к войне», — сказал он.